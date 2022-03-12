Sebastian Vettel'in kaskı tartışmalara neden oldu

Alman F1 pilotu Sebastian Vettel'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini protesto ettiği yeni kaskında ‘Savaşa Hayır' yazısı ile birlikte ülkelerin bayrakları da yer aldı.

Formula 1'in 2022 sezonu 20 Mart'ta Bahreyn Grand Prix'i ile başlayacak. Sezon öncesi testlerinin ilk gününde Vettel, Ukrayna işgali karşıtı duruş sergileyerek ‘Savaşa Hayır' yazısı ve içinde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrakları da yer aldı. 4 kez Formula 1'de şampiyon olan Alman pilotun bu tavrı, Güney Kıbrıs yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı.

Vettel'in bugün koşulan Bahreyn yarışındaki kaskında hiçbir ülkenin bayrağının yer almaması dikkat çekti. Öte yandan bir tarafında beyaz güvercin diğer tarafında ‘Savaşa Hayır' yazılı kaskı yine bu yarışta da giydiği görülüyor.