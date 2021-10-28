Şebnem 12 bıçak darbesiyle öldürülmüş

Pamukkale ilçesi Çamlaraltı Mahallesi'ndeki bir apartta dün meydana gelen olayda, gıda mühendisi Şebnem Şirin (25), erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı tarafından Furkan Zıbıncı'nın yaşadığı apart dairede boğazı kesilerek öldürüldü. Açıklanan adli tıp raporunda, Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'e göğüs, yüz ve boyun kısmından 12 kez bıçakladığı, genç kızın boğazından aldığı derin bıçak darbesi sonucu öldüğü tespit edildi. “Gasp, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve cinsel istismar” olmak üzere 6 suç kaydı daha ortaya çıkan Furkan Zıbıncı, "Kasten adam öldürmek" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet Büro Amirliğindeki ifadesinde çelişkili ifadeler veren ve suçlamaları ret eden Furkan Zıbıncı'nın adliyede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Bir süredir sevgili oldukları Şebnem Şirin ile kıskançlık yüzünden sık sık kavga ettiklerini öne süren Furkan Zıbıncı, ifadesinde şunları söyledi:

“Şebnem sevgili olarak görüşüyorduk. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istediğini söyledi, ben de onu ret ettim. Beni çok kıskanıyordu ve bu yüzden ara ara tartışıyorduk. Olay gecesi ortak bir arkadaşımız ile alkollü bir mekanda eğlenen Şebnem ile çıkışta buluştuk. Ben de o sırada alkollüydüm. Büfeden alkol aldıktan sonra birlikte apart dairesine gittik. Bir ara dışarıya çıkıp gelen Şebnem ile yine evlilik ve kıskançlık yüzünden tartışmaya başladık. Bana vurmaya çalışan Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. En son yere düştük, çok alkollü olduğum için daha sonra neler olduğunu hatırlamıyorum. Onu öldürmek gibi bir niyetim yoktu”

Yaşananların ardından cep telefonundaki sim kartı çıkarıp attığını ifade eden Furkan Zıbıncı, babasıyla aralarında geçtiğini iddia edilen diyalogları hatırlamadığını savundu.



Eren Elyesa Polat

