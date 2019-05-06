Şebnem Bozoklu, Enis Arıkan, Ozan Doğulu ve Itır Esen koşamayanlar için koştu

Tüm dünyada omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run, Türkiye'de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde, İzmir'de gerçekleşti. 12 ülkede aynı anda başlayan koşuda; prodüktör Ozan Doğulu, ünlü oyuncular Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Çukur dizisi ile seyircilerin kalbini kazanan Boncuk Yılmaz, İlayda Alişan ve Ece Yaşar koştu. Model Itır Esen de yarışın hareketli bitiş çizgisi olan Yakalama Aracı'nda Red Bull sporcusu ve Türkiye Ralli Şampiyonu Yağız Avcı'nın yanında yardımcı pilot olarak görev alırken, oyuncu Yağmur Ün de ikinci Yakalama Aracı'nda bir diğer Red Bull sporcusu Cem Bölükbaşı'nın yardımcı pilotuydu.

Koşudan önce açıklamada bulunan oyuncu Şebnem Bozoklu, “Dünyada binlerce insana umut olan bir organizasyonda yer almak beni gururlandırıyor. Omurilik felcine çözüm arayan araştırmalar, bir kişinin desteksiz adım atmasını sağladı. Umarım daha fazlası da olacaktır" ifadesini kullandı.

Oyuncu Enis Arıkan, “Burada harika bir atmosfer var. Binlerce kişi tek bir amaç için tüm enerjisi ile İzmir'deydi. Wings for Life World Run'da yer aldığım için çok mutluyum” dedi.

Model Itır Esen, “Wings For Life World Run gibi tüm dünyayı tek bir iyilik ekseninde buluşturan bir organizasyonda yer almak harika bir duygu. Yağız Avcı ile birlikte yarışın hareketli bitiş çizgisi yakalama aracında olmak ise eşsiz bir deneyim. Milyonlarca omurilik felçlisine umut olabilecek bir organizasyonun parçası olduğum için çok gururluyum” diye konuştu.

Söz dizisinde ‘Su' karakteriyle tanınan Yağmur Ün, “Wings for Life World Run'ın çok önemli bir hedefi var. Ben de bu deneyimi İzmir'de yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Umarım sonunda omurilik felcine nihai çözüm bulunacak” dedi. Çukur dizisinin güzel oyuncuları Boncuk Yılmaz, İlayda Alişan ve Ece Yaşar da “Burada koşmaktan çok mutluyuz” diye konuştu.