Şebnem Korur Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 24.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Şebnem Korur Fincancı ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatları, mahkeme heyetinin tarafsız olmadığını öne sürerek reddi heyet talebinde bulundu. Talebin değerlendirilmesi için duruşmaya 20 dakika ara verildi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Fincancı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık avukatlarının talebi süresinde yapmamış olması ve duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle ret isteminin geri çevrilmesine hükmederek duruşmayı 11 Ocak'a erteledi.

Sema Demir - Melike İnal - Senat Destanoğlu - Murat Horoz

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