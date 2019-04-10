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Sebze fiyatları oyu etkiledi

Sebze fiyatları oyu etkiledi
Sebze fiyatları oyu etkiledi

Seçim sonuçlarına yönelik itiraz süreci devam ederken; AK Parti’de, Türkiye genelindeki oy sonuçlarına ne gibi faktörlerin etkilediği üzerinde değerlendirmeler yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün gerçekleşecek toplantıda genel başkan yardımcıları kendi alanlarına ilişkin seçim değerlendirmesini yapacak. Hazırlanan raporlarda, kazanılan ve kaybedilen belediyelerin analizleri yer alırken; önemli tespitlere de yer verildi. Edinilen bilgiye göre, raporlarda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin bir defa daha güvenoyu aldığı belirtildi. İki parti liderinin birlikte çalışması ve özellikle ortak mitinglerin toplumda karşılık bulduğu kaydedildi. Bazı önemli belediyelerin kaybedilmesine rağmen ittifaka olan desteğin korunduğu ifade edildi. Doğu ve güneydoğuda teröre karşı verilen mücadelenin bölge halkından destek gördüğü dile getirilirken; sebze-meyve fiyatlarındaki artışın oy oranlarını etkilediği kaydedildi.

Türkiye Gazetesi

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