Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu

Yangın, akşam saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki pazar yerinde bulunan sebze halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebze hali içerindeki kasaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Hal dükkanında bulunan plastik kasaların ve sebze paletlerinin tamamı yandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ



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