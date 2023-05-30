İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu

Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu
Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu

Edirne'de sebze halinde çıkan ve paniğe sebep olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Sebze halindeki yangın paniğe neden oldu - Tıkla İzle

Yangın, akşam saatlerinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki pazar yerinde bulunan sebze halinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sebze hali içerindeki kasaların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin erken müdahalesiyle yangın, diğer dükkanlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Hal dükkanında bulunan plastik kasaların ve sebze paletlerinin tamamı yandı. Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Berkant Şükrü Doğan Uludağ
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.