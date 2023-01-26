Sebze halindeki yangında alevler gökyüzünü kapladı

Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde, kasaların depolandığı açık alanda yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm kasaları sarması ile alev topu gökyüzünü kaplarken o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kısa süreli paniğin yaşandığı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana gelirken yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Hatice Yetmen



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