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Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı

Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı
Sebze meyve ucuzladı giyip zamlandı

Doğu Marmara bölgesinde Kasım ayında fiyatı en çok artan madde yüzde 15,71 ile kadın için spor ayakkabısı olurken, fiyatı en çok düşen madde ise yüzde 30,38 ile ıspanak oldu.

TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre Kasım ayında, TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölgesinde yüzde 0,32 oranında artarken, Türkiye genelinde yüzde 0,38 olarak artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre (son 1 yıllık) ise, Bölgedeki fiyat artışı yüzde 9,99 oranı ile Türkiye ortalaması yüzde 10,56'nın 0,57 puan altında gerçekleşti.

Doğu Marmara Bölgesinde fiyatı en çok artan ve azalan maddeler ise şu şekilde sıralandı.

Kadın için spor ayakkabı yüzde 15.71, Kek yüzde 15.11, Domates yüzde 14.70, Çocuk elbisesi yüzde 12.15 ve Ekmek yüzde 1.55 arttı. Ispanak yüzde 30.38, Portakal yüzde 24.27, Karnabahar yüzde 22.66, Pırasa yüzde 21,08 ve Limon yüzde 12.49 fiyatı düştü.

Ali Yıldız
 

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