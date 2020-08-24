Sebze meyve zayıflatmaz

Dünya bir taraftan açlıkla diğer yandan obezite ile savaşıyor. Bir yanda tek lokma yemeden yatağa girenler, bir yanda çok yediği için yatağından kalkamayan milyonlarca insan... Kilo her zaman ve artan oranlarıyla sorunumuz ama dünyayı hemen hemen aynı anda etkisi altına alan Covid-19 sürecinde fazla kilolarından şikayet edenlerin sayısı da arttı. Alınan kilolar verilmeye çalışılıyor. Biri "sabah uyanır uyanmaz limon suyu, sirke suyu için" diyor. Diğeri çeşitli baharat karışımlarını yoğurda ekleyip yememizi öneriyor. Diğeri 17-18 saatlik açlık süreleriyle zayıflama çağrısı yapıyor. Kaynatılan otlar, içilen karışımlar havada uçuşuyor ama uzmanlar bunların birçoğunun zayıflamada işe yaramadığını, önemli kısmının da sağlığı onarılmaz şekilde tehlikeye attığını söylüyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan, diyetlerin bir uzman kontrolünde yapılmasının önemini hatırlatıyor ve sık yapılan yanlışları şöyle sıralıyor:

LİMONLU SU İÇMEK

Özellikle sabahları aç karına içilen limonlu, sirkeli su yağ yakmaz, kilo kaybettirmez. Aksine mide problemi olanlarda daha kötü etki bırakabilir. Limonlu su sadece sindirime yardımncı olur, bağırsağı temizler. Tabii ki sabah ilk olarak su için ama bu kilo vermenize yeterli değildir.

'LİGHT' ÜRÜN SINIRSIZ OLMAZ

Yiyecek ya da içeceklerin light olanlarının kalorisiz olduğunu düşünmeyin. İçindeki tatlandırıcıyı vücut şeker olarak algılıyor ve insülin cevabı verebiliyor. Bu ürünlerin bütün besin değerlerine dikkat etmeli. Bunları sıfır kalori zannederek bolca tüketmek kilo vermeyi sağlamaz.

ARA ÖĞÜN YAPMAMAK

Kilo kontrolünde en önemli şeylerden biri ara öğün. 3 ana, 1 ara öğünle bunu sağlayın. Böylece kan şekerinizi dengede tutup ani acıkmaları önlersiniz. Sabah tek öğünden sonra akşam fazlasıyla yiyorsanız en büyük yanlış bu olacak. Bu kilo vermenizi zorlaştıracak bir yöntem.

TEK ÖĞÜN BESLENME

Diyet yaparken aç kalmıyor. Aç kaldığınızda kilonuz tartıda eksik görünebilir ama bu kilo kaybı değil, vücudun su saybıdır. Kaslar küçülür ama yağ kaybolmaz. Aç kaldığınızda metabolizma hızınız da düşer ve zamanla vücut tepki vermeye başlar. Halsizlik, tansiyon, cilt kuruluğu gibi problemler ortaya çıkar. Kısa sürede etki verdiği iddia edilen şok diyetlerden kaçının. Her şeyi ölçülü yiyin, diyetisyenden yardım alın.

KAHVALTIYI ATLAMAK

Güne kahvaltıyla başlayın ki metabolizma uyansın. Kahvaltı günün en önemli öğünü. Elbette klasik zeytin-peynir-yumurtadan oluşan kahvaltı şart değil. Yoğurt, meyve, yulaf gibi besinlerle de güne başlayabilirsiniz. Kahvaltı gün boyu ani acıkma şoklarının da önüne geçecektir.

EKMEĞİ BIRAKMAM

Diyet yapan kişiler önce ekmeği keser. Oysa porsiyonunu iyi ayarlarsanız ekmek kilo vermeye yardım eder. Önemli olan ne kadar ve hangi çeşit yediğiniz. Tam buğday, çavdar, çok tahıllı, karabuğday ve yulaflı tercih edin ki B vitamini alın.

SADECE MEYVE YEMEK

Meyve vitamin ve mineral bakımından zengin ve sağlıklı bir besindir ama içinde fruktoz yani meyve şekeri bulunduğunu unutmamalı. Sınırsız tüketmemeli. Porsiyona dikkat edilmezse göbek ve çevresinin yanı sıra karaciğer yağlanmasına da sebep olabilir. 3-4 porsiyonu geçmeyin.

Türkiye Gazetesi