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Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
Sebze ve meyve deposunda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Antalya'da yaş sebze ve meyve ihracatı yapan bir firmanın paketleme ve depo kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 işçinin dumandan etkilenip hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Serik ilçesi Belkıs mahalle yolu üzerinde bulunan sebze meyve deposunda yangın çıktı. Saat 12.00 sularında meydana gelen yangının ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenmeyen yangında depodaki çalışanlar tahliye edildi. Polis, olay yerinde güvenlik şeridi çekerek vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. İşyerinden yükselen dumanlar gökyüzünü kaplarken, kullanılamaz hale gelen deponun çalışanları çaresiz bir şekilde işyerinin yanışını izledi. Yangında 1 işçinin dumandan etkilendiği ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yaklaşık 2 saat süren yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu güçlükle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin işyerindeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Suat Metin - Gazi Taş

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