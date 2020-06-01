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Sebze yüklü kamyon devrildi: Biri ağır 3 yaralı

Sebze yüklü kamyon devrildi: Biri ağır 3 yaralı
Sebze yüklü kamyon devrildi: Biri ağır 3 yaralı

Burdur'da sebze yüklü kamyonun kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında biri ağır 3 kişi yaralandı.

Sebze yüklü kamyon devrildi: Biri ağır 3 yaralı - Tıkla İzle

Kaza Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampalarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya' dan yüklediği sebze İle Burdur istikametine giren Hikmet Oğuzhan Kaptan (23) idaresindeki 11 AAG 743 plakalı kamyon Antalya-Burdur kara yolu Kurna rampalarında virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi.

Kazada sürücü Hikmet Oğuzhan Kaptan ile aynı araçta bulunan Serdar Demir (23) ile Hüseyin Avcı (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Avcı'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyruğu oluşan ve sebzelerin yola saçıldığı kazada Burdur-Antalya kara yolu trafik ekiplerinin bir saatlik çalışmasının ardından trafiğe yeniden açıldı.

Ali Kapan
 

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