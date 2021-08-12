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Seçim öncesi kan aktı: 8 yaralı 8 gözaltı

Seçim öncesi kan aktı: 8 yaralı 8 gözaltı
Seçim öncesi kan aktı: 8 yaralı 8 gözaltı

Diyarbakır’da iki gurup seçim öncesi liste kavgasıyla birbirine girdi, 6 kişi yaralandı, 8 şahıs gözaltına alındı. Yaralıların getirildiği hastane acilinde taraflar arasında yeniden kavga çıktı.

Seçim öncesi kan aktı: 8 yaralı 8 gözaltı - Tıkla İzle

Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi Lise Caddesi üzerinde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanlığı seçimi öncesi liste sunumunda, iddiaya göre adaylardan Abdullah Çetinkaya'nın usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle karşı liste adayı Mustafa Aslanhan'ın itiraz dilekçesi verdiği esnada tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik güçlerinin ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edilmesiyle taraflar ayırıldı. İki taraftan da toplamda 6 kişi yaralanırken, olayla ilgili 4 kişi ise gözaltına alındı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatılırken gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.

Bir önceki seçimde kavgayla iptal edilmişti

Edinilen bilgilere göre 8 Mart 2020 tarihinde aynı tarafların seçim günü kavga etmesi sonucunda seçimin iptal edilerek 9 Eylül 2021'e ertelendiği öğrenildi.

Kavga hastane acilinde devam etti

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralıların taşındığı Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acilinde karşılaşan taraflar burada da birbirine girdi.

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Hastanenin acil girişinde kavgaya karışan tarafları polis ekipleri biber gazı sıkarak ayırdı. Hastane yaşanan kavgada ise 2 kişi yaralandı 4 kişi ise gözaltına alındı. Olayla ilgili toplamda 8 kişi yaralanırken, 8 kişi ise gözaltına alındı. Gerginliğin sürdüğü hastanede güvenlik önlemi alındı.

Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Murat Başal - Sedat Irmak

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