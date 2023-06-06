Seçim sonrası ikinci el otomobil piyasası hareketlendi

Vatandaşlar 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 28 Mayıs'ta ise Cumhurbaşkanlığı Seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Bu süreçte çoğu esnafın işlerinde durgunluk yaşanırken, otomobil satışlarında da azalma oldu. Seçimin sonuçlanmasıyla ve Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte işleri tekrar açılan oto galericiler, yatırım yapmanın tam zamanı olduğunu söyledi. Öte yandan son dönemlerde sıfır araç bulmakta zorluk yaşandığı belirtilirken, ikinci el piyasadaki fiyatların sürekli değiştiği aktarıldı. Alış ve satışlarda ise yoğunluk olduğunu ifade eden galericiler, araç almayı düşünen vatandaşların bayrama kadar alışverişini yapmasını tavsiye etti.

“Birinci ve ikinci tur arasında durgunluk olmuştu, şu anda ise işler tekrardan artışa geçti”

Eskişehir'de oto galericilik yapan Murat Doğru, seçim döneminde yavaşlayan işlerin sonuçların belli olmasıyla birlikte tekrardan hızlandığını söyledi. Kurban Bayramı'nın da yaklaşmasıyla yoğunluğun başladığını ifade eden Doğru, “Seçimleri atlattık, seçimden önce piyasanın önü açıktı. Satışlar bir hayli hızlıydı. Ancak seçim arası biraz durgunluk oldu, ikinci el piyasası yavaşladı. Seçimler geçtiği için ikinci el piyasasında tekrardan bir yükseliş olmasını bekliyoruz. Önümüz bayram, yavaş yavaş hareketlilik başladı. Bunun daha da yükselmesini bekliyoruz. Bayram öncesi için şu anlık çok yoğun olduğunu söyleyemem ama yavaş yavaş başlıyor. Ancak piyasanın seçim arasındaki durumundan daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Birinci ve ikinci tur arasında yaşanan durgunluk esnasında insanlar ne yapacağını bilemedi. Artık işler tekrardan yükseliş evresine geçiş yaptı. Yani telefonlarımız çalmaya, müşterilerimiz gelip araçlara bakmaya başladı. Burada pazar günleri kurulan pazarımızda da biraz daha yoğunluk artmaya başladı. Şu anda sıfır araç bulmak ise çok sıkıntı. Böyle bir sıkıntı yaşandığı için ikinci eldeki fiyatlara yansıyor. Euro ve Dolar çıktığı gibi ikinci el piyasasındaki araçların fiyatı da durmuyor maalesef” dedi.

“Seçimden sonra işler hızlandı, alış ve satışlarda yoğunluk var”

Eskişehir'de otomobil alım satımıyla uğraşan Ali Çaygeçen, son dönemlerde otomobil fiyatlarının döviz kurları sebebiyle fazla değişken olduğunu belirtti. Otomobillerin değerini bulduğunu dile getiren ve artık daha fazla artış yaşanmayacağını düşünen Çaygeçen, “Şu an döviz kurlarından dolayı araç fiyatlarında bir artış var, bunun da önüne geçemiyorlar. Şu anda talep var, müşteri yoğun. Zaten görüldüğü üzere dükkânın önünde de araba yok, 3-4 tane aracımız kaldı. Seçimden sonra işler hızlandı. Alış ve satışlarda yoğunluk var ve bayram yakınlaştığı için biraz ondan dolayı da artış var. Yani piyasa hızlı. Fiyatlarla ilgili şahsi düşüncem, artacağı kadar arttı, şişeceği kadar şişti. Bundan sonra fiyatların daha fazla artacağını düşünmüyorum. Arabalar gerçek değerini buldu. Rakamların daha yukarılara çıkacağını sanmıyorum. Şu an yatırım zamanı, araç almak isteyenler bence bayrama kadar almalılar” şeklinde konuştu.

Emir Erten - Ali Furkan Çetiner



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