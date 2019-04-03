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Seçim sonuçları İYİ Parti'yi karıştırdı

Seçim sonuçları İYİ Parti'yi karıştırdı
Seçim sonuçları İYİ Parti'yi karıştırdı

CHP ile ittifak yapan İYİ Parti, hiçbir ilde başarı gösteremedi. Başarısızlığın ardından peş peşe görev bırakma haberleri geldi.

24 Haziran seçimlerinden bu yana suların durulmadığı Millet İttifakı'nın ortağı İYİ Parti, yerel seçimlerin ardından yeniden karıştı. İYİ Parti, Türkiye genelinde sadece 19 ilçe belediyesi kazanırken, hiçbir ilde başarı sağlayamadı. Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yoğun tartışmaların yaşandığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ istifa etti. 24 Haziran seçimlerinde partisinin CHP ile ittifak yapmasına sıcak bakmayan Özdağ, yerel seçimlerde CHP ile ittifaka da “Kişisel olarak da böyle bir ittifakın olmaması gerektiğini düşünüyorum” diyerek karşı çıkmıştı. Özdağ'ın 1 Nisan'a kadar çalışmalarına ara verdiği ve seçim sonrası istifa edeceği yorumları bir süredir kulislerde konuşuluyordu. İddialara göre Özdağ aslında 2 ay önce istifa etti ancak seçim sürecine zarar vermemesi için istifa ertelendi. Ümit Özdağ'ın istifa dilekçesinde “Genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu'nun parti içi tutum ve davranışlarının seçimde başarısızlığa neden olduğunu” belirttiği de öne sürüldü.
Öte yandan, Özdağ'ın yanı sıra İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın da istifa ettiği iddia edilirken; Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ettiğim yönündeki haber ve yorumlar kesinlikle doğru değildir. Görevimin başındayım” dedi.

DEVAMI GELECEK
Özdağ'ın istifasının ardından İYİ Parti teşkilatlarında da hareketlenme başladı. İYİ Parti Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Başkanı Halil Kosovalı istifa etti. Kosovalı, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını ifade ederken, görüş ayrılığı nedeniyle istifa kararı aldığın

Türkiye Gazetesi

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