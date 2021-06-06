Seçim yapılan Güney beldesinde belediye başkanlığını AK Parti kazandı

1830 seçmenin olduğu Güney beldesinde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile sona erdi. Seçime AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Büyük Birlik Partisi (BBP), Saadet Partisi, Gelecek Partisi, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) adayları yarıştı. Oylama işleminin ardından yapılan oy sayımı sonrası resmi olmayan kesin seçim sonuçlarına göre, bin 21 oy alan AK Parti'nin adayı Erol Karabacak oldu. Oylamada 504 oy alan BBP'nin adayı Süleyman Çağlar ise seçimi ikinci sırada tamamladı. Seçimlere katılan TKP'nin adayı Sunay Akarsu ise tek 1 oy alabildi.

Öte yandan, oy sayımı esnasında gündüz oy verme işlemi sırasında yaşanan yumruklu tekmeli kavgadan dolaya jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Gökten Ceylan - Hayati Kanat