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Seçimin nabzını tutuyoruz! İhlas Haber Ajansı 2 bin 200 personeliyle sahada

Seçimin nabzını tutuyoruz! İhlas Haber Ajansı 2 bin 200 personeliyle sahada
Seçimin nabzını tutuyoruz! İhlas Haber Ajansı 2 bin 200 personeliyle sahada

Milyonlarca seçmen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için sandığa giderken, Türkiye seçim sürecini TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı farkıyla adım adım takip ediyor.

Seçim sonuçları İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı veriler ışığında, il il ve ilçe ilçe hazırlanan grafiklerle sıcağı sıcağına TGRT Haber'de olacak. TGRT Haber TV canlı yayınlarında da partilerin oy yüzdeleri, Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları dakika dakika grafiklerle ekrana yansıyacak.

İHLAS HABER AJANSI TAM KADRO SAHADA

TGRT Haber ve İhlas Haber Ajansı, günler süren hazırlıklar neticesinde seçim özel yayınlarıyla vatandaşların karşısında. Türkiye genelinde 2 bin 200 personelle sahada olan İhlas Haber Ajansı, 81 ilden tüm gelişmeleri paylaşıyor. Liderler oylarını kullanmak üzere sandık başına geçtiği anda canlı bağlantılar anbean aktarılıyor.

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