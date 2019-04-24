Seçimlerden galip çıkan Zelenskiy'den Rusya ile gerginliği arttıracak hamle

Ukrayna devlet başkanlığı seçimlerinden galip çıkan ve hasımlarınca "Rus yanlısı" olarak lanse edilen Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı ilk tepkisini gösterdi. Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın işgal altındaki Donbas ve Kırım bölgesindeki ayrılıkçıların lehine aldığı Rusya vatandaşlığı alımının kolaylaştırılmasına yönelik karara tepki gösterdi. Zelenskiy, Rusya'ya uygulanan yaptırımların artırılacağını açıkladı.

Zelenskiy'nin siyasi grubu tarafından yapılan açıklamada, “Ukrayna'nın işgal edilmiş bölgelerinde yaşayan vatandaşların, Rusya pasaportu alarak Rus vatandaşı yapılmaya çalışılması, Rusya'nın agresifliğini bir kez daha göstermektedir. Bu karar maalesef yangının sönmesinde bizi çözüme yaklaştırmayacak. Ne olursa olsun Ukrayna, vatandaşlarını ve onların haklarını korumaya devam edecektir. Dünyanın diğer ülkelerinin, Ukrayna vatandaşlarının haklarını korumada yardımcı olacaklarını biliyoruz. Donbas Bölgesi Ukrayna'ya aittir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, karara bir tepki de mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'dan geldi. Poroşenko, “Rusya tarafından alınan bu karar, bağımsız bir ülke olan Ukrayna'nın içişlerine karışmaktır. Uluslararası partnerlerimizi bu konuda tepkisiz kalmamaya çağırıyor ve Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımları arttırmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bekir Keskin