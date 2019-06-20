Seçmenleri İstanbul'a THY taşıyacak

23 Haziran tarihinde yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde oy kullanmak için şehir dışından İstanbul'a gelecek olan vatandaşlar, Türk Havayolları'nı seçti. Seçim öncesi uçuşlara yoğun ilginin olduğu THY uçaklarında şimdiden doluluk oranı yüzde 87.4 oldu. Türk Hava Yolları 23 Haziran 2019 tarihinde yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye seçimi öncesinde İstanbul varışlı seferlerde yüzde 87,4 doluluk oranına ulaştı.

İstanbul'da operasyonların hareket merkezi İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sürdüren küresel marka 20, 21, 22 ve 23 Haziran tarihlerinde İstanbul kalkış ve varışlı toplam 4939 seferde 738 bin 413 yolcu taşıyacak. Dört günlük rakamlar incelendiğinde İstanbul'a gelen yolcu 382 bin 22 sayısının İstanbul'dan ayrılan yolcu sayısına 356 bin 391'den göre daha fazla olması dikkat çekti.

Dokuz günlük Ramazan Bayram tatilinde İstanbul Havalimanı'nda başarılı bir operasyona imza atarak yüzde 85'in üzerinde doluluk oranına ulaşan Türk Hava Yolları seçimi de kapsayan 20-23 Haziran tarihleri arasında yeni evinde yüzde 87'nin üzerinde doluluğa ulaştı ve bu süreçte 1978 kalkış, 1992 varış seferi icra edecek. Yolcu sayısının ve doluluk oranlarının daha da artması bekleniyor.

Tuncer Cengiz