Seda Kaçan: 'Tüm kadınları temsilen yarışıyorum'

Türkiye'de 30 sene aradan sonra Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan ilk kadın sporcu olan Seda Kaçan, sezonun ilk bölümünde kazandığı yarışla şampiyona tarihinde yarış kazanan ilk kadın sporcu oldu. Kaçan, katıldığı bir etkinlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını cevapladı. 30 yıl aradan sonra yarışan ilk kadın pilot olmasını, sezonun ilk yarışında kazandığı birincilikle de taçlandırdığını söyleyen Kaçan, "30 yıl aradan sonra yarışan ilk ve tek kadın pilotum. Aynı zamanda bu sezonun ilk yarışında kazandığım birincilikle de, şampiyona tarihinde yarış kazanan ilk kadın pilot olmayı başardım. Yarış pilotu kimliğimin dışında aynı zamanda kurumsal bir şirkette yönetici olarak çalışıyorum. Bizim için çok büyük gurur ve mutlu bir anıydı. Çünkü ben yarışırken tek başıma yarışmıyorum. Tüm kadınları bu sporun içerisinde temsilen yarışıyorum. Bu erkek egemenliğinde olan sporda kadınlarında başarıya ulaşabileceğini göstermek adına çok mutluluk ve gurur verici bir andı" şeklinde konuştu.

"Yurt dışında yarışan ilk kadın pilot olmak istiyorum"

Yakın zamandaki hedefleri arasında yer alan, yurt dışında yarışan ilk kadın pilot olmak istediğini aktaran Seda Kaçan, "Hedeflerim arasında şu anda aynı başarıyı yurt dışında da yakalamak istiyorum. Çünkü pist branşında yurt dışında yarışmış kadın pilotumuz bulunmamaktadır. Ben yurt dışında yarışan ilk kadın pilot olmak istiyorum. Türkiye Pist Şampiyonası'nda sezonumuz yeni başladı. Ağustos, eylül ve ekim aylarında yarışlarımız devam ediyor. Aynı zamanda takvime eklediğimiz bir yurt dışı yarışımız var. Onun için oldukça heyecanlıyız" dedi.

"Hayallerinin peşinde gidildiğinde, başarı da birlikte geliyor"

Gençlere ayrıca genç kızlara hayallerinin peşlerinden koşmayı asla bırakmamaları gerektiğini dile getiren Kaçan, "Ben bu sporu yapmaya başladığımda herkes bana, işte yaşın geçti, kadın için çok zor olur, çalışırken yapamazsın gibi çok olumsuz şeyler söyledi. Fakat geldiğim nokta gösteriyor ki, vazgeçmeden hayallerinin peşinde gidildiğinde başarıda birlikte geliyor. O yüzden buradan şu mesajı veriyorum. Eğer bir tutkunuz, bir hayaliniz varsa size yapamazsın diyenleri çok dinlememek lazım. Özellikle de genç kızlara tavsiyem olsun" şeklinde konuştu.

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