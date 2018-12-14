Sedanur cinayetinde flaş gelişme! DNA örnekleri eşleşti...

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolan Sedanur Güzel'in (9) ölü olarak bulunmasına dair soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi. Sedanur'un tırnak arasından alınan doku ile tutuklu zanlılardan E.B.'nin DNA örneklerinin eşleştiği belirlendi. Ayrıca Sedanur'un bileklerinde ip izine de rastlandı.

Soruşturma dosyasında tutuklu üç zanlıdan biri olan A.K., ifadesinde Sedanur'u diğer iki zanlı ile birlikte öldürdüklerini itiraf etti. Diğer iki tutuklu zanlı E.B. ile H.U. ise suçlamaları kabul etmedi.

3 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış hapis istendi

Kars Kağızman'da, kaybolduktan 1 hafta sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in ölümüyle ilgili 3 kişi hakkında, “kasten öldürme”, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Başsavcı Mehmet Fatih Camgöz imzasıyla yapılan yazılı açıklamada soruşturmanın tamamlandığı belirtilerek "üç şüpheli şahıs hakkında kasten öldürme ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından cezalandırılma istemiyle kamu davası açılmıştır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sedanur Güzel'in kaybolması ve cesedinin bulunması olayı ile ilgili yürütülen soruşturmaya dair kamuoyuna açıklama yapılması zarureti hasıl olmuştur. 16.09.2018 günü kaybolan Sedanur Güzel'in cesedinin 23.09.2018 günü Kars ili Kağızman ilçesi Paslı köyüne 1 kilometre mesafede taşların altına gizlenmiş olarak bulunması olayıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma tamamlanmıştır. Soruşturma sonucunda üç şüpheli şahıs hakkında kasten öldürme ve çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçlarından cezalandırılma istemiyle kamu davası açılmış olup Cumhuriyet Başsavcılığımızca düzenlenen iddianame Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiştir."

Ahmet Akbuğa