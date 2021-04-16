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Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi

Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi
Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul polisi tarafından geçtiğimiz günlerde Sedat Peker ve grubuna yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 54 şüphelinin 49’u adliyeye sevk edildi. 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, 4 şüphelinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Sedat Peker operasyonunda gözaltına alınan 49 kişi adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Nisan'da firari olarak aranan Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde operasyon düzenlenmiş, eş zamanlı baskınlarda yakalama kararı verilen 63 şüpheliden 54'ü yakalanmıştı. Peker de dahil haklarında gözaltı kararı verilen firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, polisteki ifade işlemleri sona eren 49 şüpheli bugün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin Covid-19 salgını nedeniyle gözetim altında olduğu, haklarında "rüşvet" suçundan işlem yapılan 4 kişinin ise dün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Adliyeye dün sevk edilen şüphelilerden 2'sinin tutuklandığı kaydedildi.

Sadık Kahraman
 

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