Sedir imalatı yapan kadın girişimci tek başına hem üretiyor hem onarıyor

Erzincan'da yaşayan Sare Kaya İrgali, şark köşesi ve sedir gibi ahşap ürün imalatı yaptığı işletmesini 13 yıl önce kendi maddi imkânıyla kurdu. Merkeze bağlı Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan işletmesinin bodrum katında küçük bir marangozhanesi bulunuyor.

Türkiye genelinde mobilya döşeme işletmeciliğinde 15 kadın girişimciden biri olan Sare Kaya İrgali, 19 sene önce kanepe ve koltuk tamiratıyla başladığı meslekte 2009 yılında kendi işletmesini açarak üretime başladı.

47 yaşında ki Sare Kaya İrgali, hazır mobilya satışı ile başladığını ancak yapamadığını, kesinlikle üretimde olmak istediğini belirterek “2003'de başladım. 2003'den beri aynı işi devam ettiriyorum. Kanepe, koltuk döşemesi üzerine başladım. 2009'da kendi işletmemi açtım. Yaz aylarında daha çok şark köşesi üzerine çalışıyorum. Kış aylarında kanepe, koltuk yüz değişimine genelde ağırlık veriyorum. Bu sayede ev ekonomisine de katkıda bulunuyoruz.” dedi.

Emin Ferhat Sevilir



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