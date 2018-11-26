Sefaköy'de 16 yaşındaki gencin ölümüne ilişkin dava başladı

Sefaköy İnönü Mahallesi'nde 14 Aralık 2017 tarihinde çiğ köfte almak için arkadaşları ile dışarı çıkan ve ‘Demiroklar' ile ‘Erenler' isimli iki grubun tartışması esnasında sıkılan kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Emircan Açıkgöz'ün davasının görülmesine başlandı. Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve hayatını kaybeden 16 yaşındaki gencin ailesi ile arkadaşları katıldı. 4'ü firari 36 sanığın yargılandığı davada kimlik kontrollerinin yapılmasının ardından sanıkların ifadelerine geçildi. Olay günü evinde olduğunu söyleyen tutuksuz sanık Akın Demirok, evde eşini beklerken silah sesleri duyduğunu, havai fişek sesi zannederek sesleri önemsemediğini ve olayla ilişkisi olmadığını söyledi.

"YANIMDAKİ SİLAHLA ATEŞ ETTİM"

Olay günü Feyyaz Eren ve bir kişiyle daha bir evde oturduklarını söyleyen Cenap Alakuş ise, ardından evden çıktıklarını ve İnönü Mahallesi'ne gittiklerini anlatarak, “Olay günü evde oturuyorduk, sonra İnönü Mahallesi'ne gittik. Ben İnönü Mahallesi'ni fazla bilmem. Feyyaz bir telefon görüşmesi yaptı. Bir an sokağı dönerken her taraftan silah sesleri gelmeye başladı. O esnada ben de arabanın tekerinin patladığını görünce yanımdaki silahla önce yere, ardından da havaya ateş ettim” dedi.

Olayla ilgili sanık Devran Demir ise ifadesinde, "Geçmiş olsun demeye Rıdvan Eren'e gitmiştim. Bir süre sonra Rıdvan Eren'e telefon geldi. Arayan kişi ‘Feyyaz Eren öldü' dedi. Ben sonra eve geçtim. Olay yerinde ben yoktum. Karşı taraftan da kimseyi tanımıyorum” diye konuştu.

Sanık Emrah Bal ise hazır olmadığını söyleyerek, herhangi bir savunma yapmadı.

“AİLE BÜYÜKLERİ SULH YAPMIŞTI”

Savcılıkta vermiş olduğu ifadeye katıldığını söyleyen tutuklu sanık Feyyaz Eren, Demiroklar ile husumetlerinin olaydan daha öncesine dayandığını söyledi. Eren, “Demiroklar ile husumetimiz kapımızın önünde uyuşturucu satmalarıyla başladı. Sonrasında benim bir arkadaşımı trafikte ben sanıp taciz etmişler. Benim işlettiğim lokantayı da silahla taradılar. Ailenin büyükleri bir araya gelerek sulh yaptılar” dedi.

Sanık Feyyaz Eren, yeğeninin kombi işi yaptığını ve işi gereği bir eve gittiğini söyledi. Yeğenine burada silahlı saldırıda bulunulduğunu ve bu konuyla ilgili şikayetlerinin de olduğunu söyleyen Eren, ”Olay günü şoförümün ağabeyi aradı ve konuşmak istediğini söyledi. Biz söylenilen sokağa gittik. Sokağa girdiğimizde üzerimize yağmur gibi kurşun yağmaya başladı. Bu sırada Cenap silahını düşürdü. Canımızı kurtarmak için ateş ettik. Etrafta 30'a yakın dükkan var ama güvenlik kamerası görüntüleri yok. Hepsi toplanmış kayıtların. Ben ölen şahsı tanımıyorum. Aileme zarar gelmesin diye teslim olmadı. Ben olayla ilgili keşif yapılmasını istiyorum, çünkü polis işini yapmadı” dedi.

Hayatını kaybeden Emircan Açıkgöz'ün babası Hacı Açıkgöz ise, ”Herkes suçu birbirinin üzerine atıyor. Ben görmedim, ben yapmadım diyor. Çocuğumu ben mi vurdum?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Anne Emine Açıkgöz, “Benim yavrum size ne yaptı” diyerek feryat etti. Sanık ifadelerinin ve avukat savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 3 sanığın tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Duruşmanın ardından acılı aile yakınları 3 kişinin tahliye kararına tepki gösterdi.