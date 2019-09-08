Sefer halindeki halk otobüsü yandı

Olay, öğlen saatlerinde Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu Kervan Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kalıcı Konutlar bölgesinden Düzce şehir merkezi istikametine gitmekte olan Dursun Usoğlu idaresindeki 81 DP 753 plakalı denetimli özel halk otobüsünün motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören vatandaşlar, araçlarını durdurarak yangın tüpleri ile otobüsteki yangına müdahale etmeye çalıştılar. Ancak vatandaşların müdahalesi yetersiz kaldı ve alevler otobüsün arka kısmını kapladı.

Otobüs içinde yolcu bulunmazken, olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Otobüs kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Diğer yandan olay yerinin 100 metre ilerisinde kavşaktan dönen ve yanan otobüse bakmak isteyen sürücülere ait iki otomobil çarpıştı. Kazaya olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekipleri müdahale ederken, kazada yaralanan olmadığı belirlendi.

Selçuk Akyol