Seferihisar'daki yangınlar kontrol altında

İlk yangın Orhanlı Mahallesi mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Saat 12.00 sıralarında 112'den gelen ihbarla birlikte İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden 4 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 3 su tankeri, 2 dozer sevk edildi. Diğer yangın da yine Seferihisar ilçesi Yeniköy Poligon bölgesinde çıktı. Ormanlık alanın yakınında çıkan yangın bölgesine 2 helikopter, 4 arozöz yönlendirildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Ali İhsan Çiftçi



