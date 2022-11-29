Denizli'nin eğitim, kültür, spor, sosyal ve ekonomik hayatına büyük katkılar koyan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent turizmine destek sağlayacak bir çalışmaya daha imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en çok izlenen ve sevilen yemek yarışması Master Chef'in bu hafta yayınlanan dış mekan çekimine ev sahipliği yaptı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki beyaz cennet Pamukkale'de gerçekleştirilen programa katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan milyonlara Denizli'yi ve güzelliklerini anlattı. Tabiat harikası beyaz cennet olarak tanınan Pamukkale, Master Chef programını izleyen milyonlarca seyirciyi bir kez daha kendine hayran bıraktı. Programa konuk olarak katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan ise, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ile yarışmacı ve izleyicilere Denizli'yi ve güzelliklerini tanıttı. Master Chef günün en çok izlenen programları arasında yer alırken, programda Denizli'nin bereketli topraklarında yetişen ürünler ve yöresel yemekleri büyük merak uyandırdı. Şefler ve yarışmacılar Denizli'ye hayran kaldı.

"Şehrimizin güzelliklerini anlatmaya devam edeceğiz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli'yi her platformda çok daha güçlü bir şekilde anlatmaya ve tanıtmaya devam edeceklerini söyledi. Son yıllarda turizmde büyük bir atak yapan Denizli'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın parlayan yıldızı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Turizm lokomotifimiz Pamukkale olsa da bunun yanında yaylalarımız, termal sularımız, kayak merkezimiz, 19 antik kentimiz ve adını sayamayacağımız birçok doğal güzelliğimizle eşine az rastlanır bir şehirdeyiz. Denizli'mizi daha da ileri noktalara götürmek adına şehrimizin değerlerini tüm kurumlarımızla el ele gönül gönüle vererek anlatmaya, şehrimizin turizmden daha fazla pay alması için de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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