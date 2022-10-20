Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 2 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam! Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." paylaşımında bulundu.

Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗



Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı.



2️⃣ terörist, ölü ele geçirildi.

Operasyon devam ediyor... — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 20, 2022

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