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Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 2 terörist daha etkisiz

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 2 terörist daha etkisiz
Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 2 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Soylu, Van Çatak’ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamının alındığını, 2 teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam! Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." paylaşımında bulundu.

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