Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 2 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanı Soylu sosyal medya hesabından, "Terörün de kökünü kurutana kadar devam! Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist, ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor." paylaşımında bulundu.
Terörün de kökünü kurutana kadar devam❗— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 20, 2022
Van Çatak'ta, geçtiğimiz hafta operasyonda Şehit düşen Kahraman Jandarma'mız Kürşat Sert'in intikamı alındı.
2️⃣ terörist, ölü ele geçirildi.
Operasyon devam ediyor...
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