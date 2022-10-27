Şehidimizin kanı yerde kalmadı! 3 PKK'lı terörist etkisiz halde

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi" paylaşımında bulundu.

Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için azimli, kararlı ve güçlü şekilde mücadelemiz sürüyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlerle girilen çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/qNis2sOVPY — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2022

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