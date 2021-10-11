Şehidin cenazesi helikopterle Adıyaman'a getirildi

Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesi Azez ilçesine bağlı Mare'de, PKK-PYD terör örgütünün Tel Rıfat bölgesinden attığı güdümlü füze saldırısında şehit düşen, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Doğan'ın oğlu olan Fatih Doğan Gaziantep'teki törenin ardından Adıyaman'a getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait iki helikopter ile hem şehidin naaşı hem de ailesi Adıyaman'a getirildi.

Eğri Çayı atletizm pistine inen helikopterdeki şehidin naaşı ve ailesini Vali Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgehan Yeşilyurt ile çeşitli kamu kurum ve kuruluş müdürleri karşıladı.

Protokol mensuplarının şehit yakınlarına taziyelerini bildirmesinin ardından şehidin naaşı baba ocağına doğru yola çıktı.

Ahmet Arslantaş - Cihan Kizir

