Şehidin kanı yerde kalmadı, 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Yapılan açıklamada ;

'Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hale getirildi.' denildi.

Öte yandan MSb operasyonların devam ettiğini de bildirdi.

'Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak.'