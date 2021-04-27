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Şehidin kanı yerde kalmadı, 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Şehidin kanı yerde kalmadı, 1 terörist etkisiz hale getirildi!
Şehidin kanı yerde kalmadı, 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Yıldırım operasyonunda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada ;

'Pençe-Yıldırım operasyonunda kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Mustafa Çalım'ın şehit düştüğü noktada tespit edilen 1 PKK'lı terörist kaçamadan etkisiz hale getirildi.' denildi.

Öte yandan MSb operasyonların devam ettiğini de bildirdi.

'Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Avaşin-Basyan bölgesindeki Pençe-Yıldırım operasyonu sırasında şehit düşen kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Çalım'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak.'

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