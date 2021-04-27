Şehidin kanı yerde kalmadı, 4 terörist etkisiz hale getirildi!



Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklama, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen Pençe-Yıldırım operasyonu ile PKK'lı teröristleri etkisiz hâle getirmeye devam ediyor. Komandolarımızın arama-tarama faaliyeti sırasında tespit edilen ve bir mağaraya gizlendikleri belirlenen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi” ifadelerine yer verdi.

Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist sayısı 37'ye yükseldi.

Bölgede operasyonlar devam ederken öğle saatlerinde de 1 terörist etkisiz hale getiirilmişti.