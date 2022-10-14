Şehidin kız kardeşi: 'Ağabeyim melek oldu'

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak başlatılan Şehit Cem Akdoğan Operasyonu çerçevesinde Van'ın Çatak ilçesi Karataş Çukurları mevkiinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Kürşat Sert için Elbistan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin naaşı, baba ocağında helallik alınmasının ardından törenin düzenleneceği alana getirildi. Cenaze töreninde baba Şahap ve anne Nuran Sert, güçlükle ayakta durabildi. Şehidin ablası Kübra ile kardeşleri Abdullah ve Ebrar Sert gözyaşlarına boğuldu. Şehidin kız kardeşi Ebrar, ağabeyinin parkasını giyip beresini taktı. Ağabeyini asker selamıyla uğurlayan Ebrar Sert, "Oy şehidim, şanlı şehidim arkandayım ağabeyim. Ağabeyim melek oldu. Kurban olduğum" dedi.

Baba Şahap Sert, oğlunun fotoğrafına bakıp, "Sen şehit oldun ben de şehit babası" dedi.

Şehidin babasını İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı teselli etti.

Halil Ulubey - Murat Sürücü

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