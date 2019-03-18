Şehidin kız kardeşi: 'Bu devlete bir değil bin can feda olsun'

18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Adana'da Asri Mezarlıkta bulunan Garnizon Şehitliği; şehit annesi, babası, eşi ve kardeşleri tarafından ziyaret akınına uğradı. Bunlardan biri de Fırat Kalkanı Harekatı'nda Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Akçakoyunlu Hudut Bölüğü karşısı sınırdan 7 kilometre içeride mayın temizlemesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar'ın kız kardeşi Semra Uçar Taşkaya ve annesi Zeynep ile babası İbrahim Uçar oldu. Sema Uçar Taşkaya kardeşinin kabristanı başında önce dua edip sonra da mezar taşını temizledi. Taşkaya, kardeşinin mezar taşındaki fotoğraflara varana kadar temizleyip, daha sonra da öperek kardeşiyle hasret giderdi.

Taşkaya, mezar başında anne ve babasının kardeşinin şehit haberini hacda öğrendiğini belirterek, "Kardeşim pazar günü akşam nişanı vardı annem babam da perşembe günü gelecekti. Ancak salı günü sabah şehadet haberi geldi. Benim kardeşim Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düştü" diye konuştu.

Taşkaya, şöyle devam etti:

"Bu devlete ve millete bir değil bin can feda olsun. Bir Burak gitti ama bir sürü Burak geliyor. Bayram oluyor ya da önemli özel bir günümüz oluyor ama kardeşim yok. Annem ve babam hayatta ama yoklarmış gibi annemde birçok hastalık çıktı. Kardeşimden sonra annem, babam ve bizler varız ama yokuz."

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya