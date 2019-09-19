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Şehidin resmini duvara işlediler

Şehidin resmini duvara işlediler
Şehidin resmini duvara işlediler

Kütahya'da Kent Konseyi Sanat Merkezi sanatçıları, şehit uzman çavuş Yaşar Çakır'ın portresini yaptı.

Kütahya Yenidoğan İlkokulu'nun kütüphanesine 17 Mart 2019 günü Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Yaşar Çakır'ın ismi verildi.

Sanatçılar İsa Han, Aynur Kinkav ve Pakizer Doğan Çakır'ın portresini kütüphanenin duvarına işledi. Portrenin işlenmesi sırasında şehidin yeğeni Emre Çakır da sanatçılarla birlikte görev yaptı.

Sanatçılar adına konuşan Aynur Kinkav, "Kütahyalı hemşehrimiz Yaşar Çakır, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için şehit oldu. Şehidimize ne yapsak azdır. Allah bizleri de şefaatine nail eylesin inşallah" dedi

Hüseyin Efe
 

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