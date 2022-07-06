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Şehidin son videosu yürekleri dağladı

Şehidin son videosu yürekleri dağladı
Şehidin son videosu yürekleri dağladı

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Düzceli Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine gönderdiği video yürekleri dağladı.

Şehidin son videosu yürekleri dağladı - Tıkla İzle

Geçtiğimiz günlerde Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit operasyonunda terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışmada şehit düşen Düzceli Piyade Uzman Çavuş Serhat Bal, operasyona çıkmadan önce ailesine video gönderdiği ortaya çıktı.

Ailesine son dakikada bir haber geldiğini ve operasyona gittiğini belirten Şehit Bal, “Gideceğimiz belli oldu. Ben gidiyorum. Allah emanetsiniz hepiniz. Hakkınızı helal edin. Benden yana varsa helali hoş olsun. Hepinizi seviyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Kardeşlerim sizlerde Allah'a emanetsiniz. Görüşüz inşallah” dediği anları çekip ailesine gönderdi. Şehit sosyal medya hesabından takipçilerine gönderdiği videoda ise, “ Bayrak inmez, vatan bölünmez. Her şey Ay-yıldızlı bayrak için” ifadelerini kullandı.

Enes Bektaş-Oğulcan Öner
 

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