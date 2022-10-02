Şehidin vasiyeti üzerine LÖSEV'den açıklama, ' Mehmetçiğimizin vasiyetini yerine getirmek boynumuzun borcudur'

Piyade Astsubay Yusuf Ataş (21), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde şehit düştü. Elazığ'ın Kovancılar ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Ataş'ın vasiyeti içeren görüntüler ortaya çıktı. Ataş'ın çektiği görüntüde, “Benim vasiyetim. Hayattan en çok istediğim şey, bir tane kız çocuğum olsun istiyorum. Eğer ölürsem bir tane lösemili kız çocuğunun hayatı boyunca tüm masraflarını karşılayın. Benim vasiyetim budur. Bir de bayramda gidin annemim babamın elini öpün” ifadeleri yer aldı.

Kamil Can Kılıç

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