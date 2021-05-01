Şehir eşkıyaları yol kesip gasp yaptılar

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki şüphelinin ellerine aldıkları pompalı tüfeklerle yoldan geçenlerin önünü keserek cep telefonunu gasp edildiği ihbarı üzerine bölgede inceme yapan ekipler bir işyerinin güvenlik kamerasını incelediklerinde iki şüphelinin kimliklerini belirledi. Görüntülerde şüphelilerinden biri önünü kestikleri mağdura doğrulttukları pompalı tüfek ile korkutarak cep telefonunu istedi. Korkuyla ne yapacağını şaşıran mağdur cep telefonunu verdi.

Gasp gerçekleştiren şüpheliler daha sonra olay yerinden hızla uzaklaştı. Güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilen görüntüleri inceleyen ekiple şüphelilerden bitinin Y.T. olduğunu tespit etti. Eve gelen polisleri görerek kaçmaya başlayan Y.T ile ekipler arasında kısa süreli yaşanan kovalamaca sonucu mahalle arasında kıskıvrak yakalandı.

Üzerinde 2 cep telefonu çıkan şüpheli Y.T. gözaltına alınırken polis diğer şüphelinin yakalanması çalışmasını sürdürüyor.

Faruk Polat