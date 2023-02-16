Şehir hastaneleri ‘sismik izolatör' ile depremden korunuyor

İkinci deprem bölgesinde bulunan Samsun'da yapımı devam eden şehir hastanesinde bin 20 sismik izolatör bulunuyor. Zemin hareketinin binaya kontrollü aktarılmasını sağlayan yüzlerce sismik izolatör, hastanenin yüksek şiddetli depremleri bile en hafif şekilde hissetmesini sağlamayı hedefliyor.

Depreme karşı geliştirilen deprem izolatörleri, yeni nesil şehir hastanelerinde kullanıyor. Samsun'da yapımı devam eden şehir hastanesinde bu sismik izolatörler kullanılıyor. Şehir hastanesinin otopark kısmında kolonlarda bulunan izolatörler yatay olarak hareket ederek depremin sarsıntı gücünü emiyor ve o sırada bina içerisinde bulunanlar neredeyse depremi hissetmiyor. Şehir hastanesi inşaatı yetkilileri ise izolatör sistemi sayesinde herhangi bir sarsıntı durumunda hiçbir şekilde elektrik, su, doğal gaz kesintisinin olmayacağını söyledi.

"İzolatörlü binalarda depremi hissetmeyebilirsiniz"

Samsun Şehir Hastanesi'nin izolatör sistemi hakkında bilgi veren proje müdürü Mahmut Güneş, “Sağlık Bakanlığımız 5 yıl önce yayınlanan bir genelge ile 100 yatak ve üzeri hastanelerde, birinci ve ikinci deprem bölgelerinde bütün binaları izolatörlü yapmaya başladı. Buradaki hastanemizde de bin 20 sismik izolatörle binamız depremde yıkılmayacak şekilde güvenli hale getirildi. Sismik izolatörler binanın temelindeki kolonların üzerlerine yerleştirilmektedir. Bizim burada kullandığımız teknikte bodrum katı kolonlarının üzerine konulmaktadır. Üst bina alt binadan izolatörle ayrılmaktadır. Aşağıda gerçekleşen deprem yükleri izolatörler sayesinde hiçbir şekilde üst binayı etkilememekte ya da çok az etki etmektedir. İzolatörler vasıtasıyla depremi sönümlemektedirler. O yüzden binanın çevresi 50 santim boşlukla diğer bütün dış etkenlerden ayrılmaktadır. Zemin hareketleri üst kata çok az etkilemektedir. Depremin büyüklüğüne göre depremi sömürme oranı değişebildiği için kesin bir oran veremeyebiliriz ancak benim görüşüm izolatörlerin depremin etkisini yüzde 10'a kadar düşürebildiğidir. 6 şiddetindeki bir deprem, 2 şiddetinde hissedilebilir. İzolatörlü binalarda deprem hissedilmeyebilir” dedi.

"İzolatörler insanlarda bir güven oluşturdu"

Proje koordinatörü Deniz Yıldız ise “Aslında bakarsanız bizim şartnamelerimiz izolatörler olmadan da binalar yıkılmayacak şekilde hazırlanmıştır. Deprem izolatörlü binada ise asıl özellik deprem anında bile hem depremi oluştuğu şekilde hissetmemek hem de deprem sırasında elektrik, mekanik, doğal gaz, su gibi sistemlerin kesintiye uğramayıp devam etmesini sağlamak başlıca görevleridir. Biz bunu yakın zamanda yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve daha önceki depremlerde de gördük. Bu şekilde çalışan hastaneler, hiçbir şekilde elektrik kesintisine uğramadan, devam eden ameliyatların dahi durmaksızın deprem sırasında devam etmeleri için tasarlanmıştır. Deprem izolatörlerinin birinci etkisi sistemin kesilmemesine yöneliktir. Bizim hastanemizde de bin 20 izolatörle bu sistem vardır. Firmamızın yaptığı şu an devam eden, tamamlanmak üzere olan bütün hastanelerde izolatörlerimiz bulunmaktadır. Malatya ve Osmaniye'de de hastanelerimiz vardır. Deprem sonrası hepsini gidip inceledik ve binalarımızın depremden çok az etkilendiğini gördük. Binalar neredeyse 10-15 santim deplasmanlar yaşadı ancak dediğim gibi bizim hiçbir sistemimizde etkilenme olmadı. Tabii, bunun gibi örnekleri daha önce yaşanan Elazığ depreminde gördük. Adana'da ve oradaki hastanelerimiz de izolatörlü hastanelerimizdir. Bunlarda da sıva çatlağına kadar hiçbir deformasyon yaşamadık. O yüzden bunlar insanlarda bir güven oluşturmuş durumda. Bu anlamda bizim hastanemiz deprem sırasında toplanma alanı olarak gayet büyük olan otopark alanımızla güven merkezi olacağını tahmin ediyoruz” diye konuştu.

Furkan Abrek Ünal – Berkay Yıldız



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