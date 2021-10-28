Şehir Hastanesi geldi arsalar 8 kat arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bin 115 yatak kapasiteli Eskişehir Şehir Hastanesi, 2018 yılı itibariyle hizmet vermeye başlamıştı. Hastanenin açılışından bu yana civarında yer alan Emek ve 71 Evler Mahallesi'ndeki arsaların değeri yaklaşık 3 senede 8 katına çıktı. Mahallelerde daha önce 80-100 bin TL'ye satılan bir arsanın fiyatı, hastanenin açılmasıyla birlikte 800 bin TL'yi buldu. Bölgede inşaat sektörü de hızlandı. Hastane çevresinde boş bulunan arsaların bir çoğunda inşaat başlamış durumda. Bir çok yapılan evin ise daha inşaatına başlamadan satıldığı öğrenildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı 71 Evler Mahallesi'nde gayrimenkul alım satım işi ile uğraşan Osman Karamanlı, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin açılmasıyla, civarda bulunan arsaların 8 kat değer kazandığını ifade etti. Arsa fiyatlarının artmasında, yeni açılan iş yerlerinin de etkili olduğunu söyleyen Karamanlı, “Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yapımı devam ederken arsa fiyatları artmaya başlamıştı. Hastanenin açılmasıyla iyice fiyatları arttı. 2016 yıllarında 80 bin lira olan arsanın fiyatı bu sene itibariyle 700-800 bin lira civarında. Hastanenin hizmete girmesiyle beraber eczane ve market gibi birçok işletme açıldı. Bunlar da arsaların değer kazanmasında etkili oldu. Arsa fiyatları bir süre artmadan böyle devam eder. Fiyatları artacağı kadar arttı zaten” dedi.

Kazım Ulusoy

