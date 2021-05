Şehir Hastanesi'nin yanık merkezi tüm dünyadan hasta kabul ediyor

Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bulunan yanık merkezi Beril bebeğin getirilmesiyle tekrar gündeme geldi. Afyonkarahisar'da üzerine sıcak su döken Beril bebek, ileri tetkik ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi'nde bulunan yanık merkezine ambulans helikopter ile getirilmişti. Bünyesinde bulundurduğu yanık merkeziyle Eskişehir Şehir Hastanesi, Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ederken aynı zamanda yurt dışından gelen hastalarına da tedavi imkanı sunuyor.

“Tam donanımlı bir merkeze sahibiz.”

Bünyesinde bulundurduğu yanık merkezinin sadece ülkemizden değil yurt dışından da hastaları kabul ettiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Mustafa Kasapoğlu, “Eskişehir Şehir Hastanesi bünyesinde bulunan yanık ünitesi, Ekim 2018'de hastanenin kuruluşuyla beraber çalışmaya başladı. 2019 Kasım ayında hastanemiz yanık merkezi statüsü kazandı. Faaliyete başladığı dönemden beri yaklaşık 4 bin hasta muayenesi yapıldı. Bu muayenelerin yaklaşık 2 bini pandemi döneminde gerçekleşti. Yaklaşık bin kadar hastanın yatarak tedavisi yapıldı. Bu yatan hastaların da yaklaşık 400'ü pandemi döneminde tedavi edildi. Başladığımız dönemden beri yaklaşık 600 civarı ameliyatlı işlem gerçekleştirildi. Yanık merkezimizin içinde çocuk hastalıkları uzmanımız ve genel cerrahi uzmanımız yanık sertifikasyonuyla görev yapıyorlar. Yanık merkezimizde 8 yatağımız, 4 tane üçüncü basamak yoğun bakım yatağımız, 1 tane ameliyathanemiz, yıkama ve pansumanların yapıldığı hidroterapi alanlarımız bulunuyor. Tam donanımlı bir merkeze sahibiz. Türkiye'nin her yerinden hasta kabul ediyoruz. Yurt dışından da hastalar kabul ediyoruz. Komplike yanık vakaları dâhil her türlü yanık durumuna müdahale edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ali Furkan Çetiner