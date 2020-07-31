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Şehir hatları vapurunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Şehir hatları vapurunda sosyal mesafe hiçe sayıldı
Şehir hatları vapurunda sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kurban Bayramı’nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı. Kimi vatandaşlar maske takmazken sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameraya yansıdı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde ücretsiz hizmet veren şehir hatları vapurunda yoğunluk yaşandı.

Eminönü-Üsküdar vapurunda vatandaşların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Kurban Bayramı öncesi yeni tip korona virüse karşı bayramda sosyal mesafe ve maske kullanımına yönelik uyarılar yinelenirken, vapurda sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar kameraya yansıdı.

Görüntülerde vapurda bulunan vatandaşlardan bazılarının maskesinin olduğu, bazılarının ise maske takmadığı görüldü. Kimi vatandaşların maskeyi çenesinin altına indirdiği, bazı vatandaşların ise maskeyi elinde taşıdığı görüldü.

Ahmet Faruk Sarıkoç
 

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