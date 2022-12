Şehir hayatını bırakıp köyünde sera kurdu

İstanbul'da 15 yıldır tekstil ve turizm işiyle uğraşan Mehmet Öğsüz, anne-baba özlemi ağır basınca köyüne dönüp tarımla uğraşmaya karar verdi. İlçedeki düşük rakım ve mikroklima iklime sahip Aladağ vadisinde 1 dönümlük arazi satın alarak domates serası kuran Öğsüz, 3 yıl içinde sera sayısını 13 dönüme çıkardı.

“Artık yeter bu gurbetlik”

Evli ve bir çocuk babası Öğsüz yaptığı açıklamada, İstanbul'da yaşadığı dönemde işlerinin çok iyi olduğunu 25 kişiye istihdam sağladığını söyledi. Anne babasına duyduğu özlemi bastıramadığını belirten Öğsüz, “2003-2004 sezonunda İstanbul'a gittim. Turizm, servisçilik ve tekstil işleri ile uğraşıyordum. Orada gelirim gayet güzeldi. Ama gurbette olduğumuz için memlekete bir defa gelebiliyoruz. Anne babaya doyamadan, görüşemeden tekrar dönüyorduk. Artık yeter bu gurbetlik dedim. Gurbetlikten sonra Konya'ya dönüş kararı aldım. Hadim Göksu şelalesine yakın bölgede Yukarı Eşenler'in arazilerinde bir dönüme sera kurup domates yetiştiriciliğine başladım. Bu bir dönümlük serada ölçtük, tarttık, geliri-gideri, hesabı nasıl diye baktık. Geliri-gideri iyi olduğunu gördük. Biraz daha geniş çaplı olsun istedik 3 tane daha sera kurduk. Ürettiğimiz domatesler, salatalıklar rağbet görmeye, satışlar iyi gitmeye, pazarımız ilerlemeye başladı. Talep beklediğimizden daha çok olunca biraz daha büyüyelim istedik. 9 dönüm daha sera yaptıktan sonra toplam 13 dönüm arazide 13 seramız oldu. Burası sahil iklimine sahip olduğu için şu an 12. ay içindeyiz 1. aya gireceğiz ve biz halen üretime devam ediyoruz. Şu an her şey yolunda gidiyor. Ama hava şartları biraz üzeceği için biraz hızlandırdık. Ama ocak ayı ortalarına kadar domatesi üşütmediğimiz sürece devam edeceğiz. Bu bölgeyi kalkındırmak istiyorum. Sonuna kadar da devam edeceğim” dedi.

“Kesintisiz 12 ay üretim, hayalim ihracat”

Yılda ortalama 3 kez verim aldığını anlatan Öğsüz, “5 Mart'ta salatalık veya domatesin ilk ekim dikimini yaparız ve Ağustos'un 5'ine kadar bunlarla meşgul oluruz. Bahçenin bakımını yaptıktan sonra Ağustos'ta tekrar ekim dikim yapar ve 11. aya kadar uğraşırız. 11. ayda marul ekim dikimi yaparız. 12 ay boyunca 3 hasat yaparız buradan. Bu seralarda yılda 200 tondan fazla domates 65 bin adet de marul üretimi gerçekleştiriyoruz. Konya'da 2 toptancı firmaya veriyorum. Talep çok fazla. Talepleri yerine getirmeye çalışıyorum. İhracata yönelik de üretim yapmak istiyorum ama bu bölgede tek benim yapmamla ihracata yeterli gelmiyor. Diğer vatandaşlarımız da biraz seracılığa önem verse ihracatçı firmanın talebini birlikte karşılayabiliriz. Ama her zaman hayalim ihracattan yana” şeklinde konuştu.

