Şehir hayatının ve doğanın dinamiklerini buluşturan tasarımlar

Doğadan, etnik zenginliklerden, şehir yaşamından ve sanattan ilham alan, casual tarzıyla her sezon güncel kodları yeniden yorumlayan Beymen Club, 2019 Sonbahar Kış sezonunda tabiatın dingin ruhunu şehir hayatının dinamikleriyle buluşturuyor.

Farklı tarz ve renklerin birleşimiyle zenginleşen 2019 Sonbahar Kış Erkek Koleksiyonu, yeni sezonda konforlu, güncel ve rahat stili ile dikkat çekiyor. Klasikleşmiş prince de galle, tüvit ve balıksırtı desenlerini modern kesimler ve patchwork'lerle güncelleyen koleksiyonda, parlak puf montlar ve triko detaylı duffle kabanlar sloganlı gömlekler ve reflektör baskılarlarla kombinlenerek farklı bir stil sunuyor. Özel baskı ve kumaş teknikleri ise tasarımlara yepyeni bir soluk getiriyor.

Sezonun vazgeçilmezi dış giyimlerde kapüşonlu blazerlar, kapitone parçalı kabanlar, uzun paltolar ve puf montlar öne çıkarken, degrade ekose gömlekler, şehir manzaralı jakarlı kazaklar, güncel sweatshirtler ve triko ceketler de koleksiyonun en gözde parçaları arasında yer alıyor.