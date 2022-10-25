Şehir içi minibüs motosikletle çarpıştı:1 yaralı

Kaza Çeltikçi Mahallesi Merkez sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Tevfik Öz'ün kullandığı 07 J 2127 plakalı şehir içi minibüsüne, tali yoldan gelen Gülbek Şimşek'in kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 12 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arif Kaplan
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