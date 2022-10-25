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Şehir içi minibüs motosikletle çarpıştı:1 yaralı

Şehir içi minibüs motosikletle çarpıştı:1 yaralı
Şehir içi minibüs motosikletle çarpıştı:1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şehir içi minibüsü ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosikletin trafikten çekme belgesi olduğu, plakasının bulunmadığı, sürücüsünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsüne toplam 9.171 TL. para cezası uygulandı.

Kaza Çeltikçi Mahallesi Merkez sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki Tevfik Öz'ün kullandığı 07 J 2127 plakalı şehir içi minibüsüne, tali yoldan gelen Gülbek Şimşek'in kullandığı plakasız motosiklet çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü 12 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arif Kaplan

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