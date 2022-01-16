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Şehir merkezinde şok olay, görenler oraya koştu

Şehir merkezinde şok olay, görenler oraya koştu
Şehir merkezinde şok olay, görenler oraya koştu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen 31 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğu konusunda araştırma yapıyor.

Şehir merkezinde şok olay, görenler oraya koştu - Tıkla İzle

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Cem Sarı iş merkezinin çatısından yere düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince 31 yaşındaki Sarı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemeler sonrasında gencin cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırıldı. Sarı'nın kesin ölümü ise yapılan incelemeler sonrasında netlik kazanacak.

Burak Can Tokyürek

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