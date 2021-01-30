Şehir nüfusunun 9 katından fazla yolcu taşıdılar

Trabzon'un zorlu coğrafi koşullarına rağmen büyük otobüsler zaman zaman dar yolları geçmekte sıkıntılar yaşarken, özellikle şehir içindeki duraklara araç yoğunluğu yüzünden yanaşamıyor.

Zor coğrafi şartlar yüzünden bazı kırsal alanlara büyük otobüsler yolların darlığı ve elverişsizliği yüzünden gidemezken bu bölgelere kısıtlı hizmet veriliyor.

Tüm bunlara rağmen 155 adet otobüs ile şehir içi ve ilçelere 2020 yılında 7 milyon 644 bin yolcu taşınırken, bu sayı şehrin 813 bin 693 olan nüfusunun da 9 katının üzerinde.

Bekir Koca

