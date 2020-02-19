Şehir şehir gezip topladığı takunyaları tarihi dizilere kiralıyor

Türkiye'nin tüm illerini gezip saklı kalmış tarihi değerlerini bulup çıkartan antikacı Aziz Alçiçek, kendisine onlarca koleksiyon edindi. Bu koleksiyonlardan biri olan tarihi takunyaları ise il il gezip toplayarak temin etti. Birbirinden güzel işlemeli takunyaları son dönemde yayınlanan tarihi dizilere kiralıyor. Yaklaşık 150 yıllık takunyalar işçiliği ve kullanılan malzemesiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. El işçiliğiyle oyularak süslenmiş tarihi takunyalar diziler tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

Antikacı Aziz Alçiçek, "Topladığım bu takunyaların 1840'dan 1910 yılına kadar tarihleri var. Her birinde değik şehirlerin motifleri var. Bunların çoğu restore edilmiş. Ben bunları genellikle büyük dizilere kiraya veriyorum. Bu takunyaların tarihi 150 yılı aşıyor. Bu ürünleri zamanında insanlar kullanmış. Elimde 20 takım koleksiyon var. Şimşir ağacından, gümüşten, kaplumbağa kabuğundan yapılan takunyalar var, işlemeleri gümüş ve sedeften yapılmıştır" dedi.

Burak Türker

