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Şehir zorbasından polis memuruna, “En son birinizi öldüreceğim ben”

Şehir zorbasından polis memuruna, “En son birinizi öldüreceğim ben”
Şehir zorbasından polis memuruna, “En son birinizi öldüreceğim ben”

Esenyurt’ta korsan taşımacılık iddiasıyla durdurulan bir ticari minibüsün sürücüsü polisi defalarca kez ölümle tehdit edip “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek üstüne yürüdü. Sürücü gözaltına alınarak karakola götürülürken yaşananlar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Şehir zorbasından polis memuruna, “En son birinizi öldüreceğim ben” - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre korsan taşımacılık yaptığı söylenilen M.Y.(30) isimli adama ait ticari minibüs polis tarafından durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü bir süre sonra durdu. Sürücü M.Y. korsan taşımacılık yaptığı araçtan tekstil atölyesi çalışanlarını indirdikten sonra polise tehdit ve hakaretler savurmaya başladı.

“En son birinizi öldüreceğim ben”

Yaşanan olaylar bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde M.Y.'nin “Benim 2 aracımı takip ediyorsunuz”, “en son birinizi öldüreceğim ben” diyerek trafik polisinin üstüne yürümesi görülüyor.

Polislerin takviye istemesi ile M.Y. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polisi defalarca ölümle tehdit eden M.Y.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken korsan taşımacılık nedeniyle de ceza yazıldı.

Murat Delice

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