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Şehirler arası otobüsün hızla gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Şehirler arası otobüsün hızla gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
Şehirler arası otobüsün hızla gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

TEM otoyolunda şehirlerarası bir otobüsün hız yaptığı anlar kameraya yansıdı. Görüntüyü çeken sürücü “Bu arkadaş can taşıyor bir de 130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehirler arası otobüsün hızla gittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı - Tıkla İzle

TEM otoyolunda İstanbul'dan Edirne istikametine giden şehirlerarası bir otobüsün hızla gittiği anlar cep telefonu kamerası ile başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Görüntüyü çeken sürücü şehirlerarası otobüs sürücüsü için “Bu arkadaş can taşıyor bir de 130 ile gidiyoruz yetişemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gaziantep ve Mardin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan otobüs kazalarında aralarında 2 İHA muhabirinin de bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetmiş, kazalar tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Burak Uğur

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