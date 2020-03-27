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Şehirlerarası otobüs seyahatleri kısıtlanıyor

Şehirlerarası otobüs seyahatleri kısıtlanıyor
Şehirlerarası otobüs seyahatleri kısıtlanıyor

Bakan Soylu: “Bu akşam bir tedbir daha getireceğiz. Otobüs seyahatlerini tamamen kısıtlıyoruz. Tüm otogarlardaki otobüs seyahatleriyle ilgili izne bağlı olmadan, mücbir sebep olmadan, emniyet jandarma olacak, zorunlu sebep olmadan sefer yaptırmayacağız.”

Bakan Soylu: “Bu geceden itibaren cumartesi, pazar mesire alanları ören yerleri ormanlar piknik alanları sahil kenarları yürümek koşmak spor yapmak dahil olmak üzere balık tutmak dahil olmak üzere yasaklıyoruz. Tüm Türkiye'de bu geceden itibaren geçerli. Pazartesiden itibaren ilgili valiler isterlerse kendilerine bu yasağı yayabilecekler. Cumartesi pazar özellikle yasaklanacak. Komşu ülkelerden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafından oluşan süreçte haftasonu gitmesinden kaynaklı yayılmadan dolayı uyarıyorlar.”

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